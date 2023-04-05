Первый пасхальный фестиваль запланировали провести в Великих Луках

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В Великих Луках впервые состоится пасхальный фестиваль. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

16 апреля с 10:30 до 13:00 на городской площади Вознесения запланировано провести культурно-просветительское мероприятие, посвящённое празднику Светлого Христова Воскресения.

В программе гостей ожидает:

— пасхальный концерт «Светлая Пасха»;

— игровая площадка «Красная горка» с традиционными играми, танцами и песнями;

— кукольные спектакли;

— мастер-классы для детей и взрослых;

— интерактивная площадка «Игроград» с исконно русскими играми;

— выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.