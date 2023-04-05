5 апреля в Псковской области может потеплеть до +12 градусов

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Сегодня, 5 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем по региону ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. А вот ночью осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть восточных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +7... +12 градусов, ночью будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Псковичей в первой половине дня ожидает дождливая погода. Дневная температура будет варьироваться от+7 до +9 градусов, ночью — от +1 до +3 выше нуля. В Великих Луках существенных осадков не прогнозируется. Температура днем может достигнуть отметки в +12 градусов, ночью будет попрохладнее, всего +1...+3 градуса.