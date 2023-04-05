Победитель конкурса видеопоздравлений Печор выиграет квадрокоптер

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Жители Псклвскроц области за лучшее поздравление Печор с 550-летием могут выиграть квадрокоптер. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по культуре.

В 2023 году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. «Печоры – это место силы, спокойствия и безмятежности, здесь чувствуешь себя в безопасности. У каждого из нас в этом городе есть дорогой сердцу уголок», — написали в комитете. Псковичам предложили снять видеопоздравление на одну минуту в горизонтальном формате на фоне любимого места в Печорах.

«Присылайте заявку и видеоролик на почту konkurs550pskovculture@yandex.ru (в теме письма указать "Конкурс видеороликов"). Опубликуйте видеоролик на своей странице "ВКонтакте" под хештегом #поздравляемПечоры. По итогу конкурса мы создадим поздравительный видеоролик, куда попадут лучшие кадры с улыбками людей. Желательно прислать ролик в формате Full HD. Не забудьте, что мы хотим хорошо вас слышать», —отметили в комитете.

В заключение конкурсная комиссия выберет лучший ролик, автор которого получит квадрокоптер. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 июля.