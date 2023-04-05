Представители профсоюзов привезли минеральную воду в Псковский военный госпиталь

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Псковские профсоюзы передали в госпиталь минеральную воду для военнослужащих, участников спецоперации на Украине. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

3 апреля около тонны артезианской и минеральной воды «Хиловская» было передано военнослужащим, которые проходят лечение и реабилитацию в Псковском военном госпитале.

Воду в госпиталь передал облсовпроф совместно с обкомом профсоюза работников инновационных и малых предприятий, обкомами профсоюзов работников культуры, лесных отраслей, народного образования и науки РФ, а также с представителями общественной организации «Офицеры России» в Псковской области.

«Качественная питьевая и минеральная вода необходима в повседневной жизни и при лечении. Наша вода добывается из источников, расположенных в самом сердце заповедной зоны профсоюзного санатория "Хилово"», — отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также добавил, что вода имеет в своём составе полезные соли и микроэлементы. «Несомненно, она будет способствовать укреплению здоровья военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после выполнения боевых задач в зоне СВО», — подчернули Игорь Иванов.