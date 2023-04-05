В Пскове подписали программу по газификации региона до 2025 года

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Правительство Псковской области и ПАО «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данная программа, рассчитанная на пять лет, была основана в 2020 году. Однако, за прошедшие годы регион определил дополнительную потребность в газовой инфраструктуре. В частности, в обновленную программу теперь включено строительство двух АГНКС с подводящими газопроводами в Пскове и Великолукском районе, а также межпоселковых и внутрипоселковых сетей. Кроме того, планируется техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Великие Луки».

Документ предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17 районах. В частности в 10 районах: – Гдовском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском, Пустошкинском, Себежском, Струго-Красненском и Усвятском сетевой газ проложат впервые. Компания планирует построит семь газопроводов-отводов и ГРС для подключения новых потребителей.

По итогам реализации программы сетевой газ получат более 24,5 тысяч домовладений и 69 котельных региона, включая сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, Псковская область продолжит оказывать меры соцподдержки гражданам при газификации домовладений.