В Псковской области будет останавливаться новый поезд Минск-Архангельск

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Новый поезд Минск - Архангельск, который планируют запустить в конце апреля будет проходить через Псковскую область. Об этом сообщается на сайте Белорусской железной дороги.

С 22 апреля будет курсировать поезд № 366/365 Минск – Архангельск, состав будет запущен Белорусской железной дорогой совместно с РЖД.

Новый поезд будет ходить по маршруту Минск – Архангельск – Минск каждую неделю. Отправляться из Минска по субботам состав будет в 10:22, а пребывать в Архангельск по понедельникам в 12:24. В обратном направлении из Архангельска поезд будет уезжать по понедельникам в 14:47 и прибывать в столицу Беларуси по средам в 15:08.

Продажа билетов на поезд уже открыта. Известно что состав будет останавливаться и в Псковской области: в Новосокольниках, Дно, Невеле-2, Локне, Сущево, Дедовичах.