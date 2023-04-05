Новые световые секции установят на светофорах в Великих Луках

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В Великих Луках на всех светофорах появятся секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Этот сигнал означает, что на пешеходном переходе, в направлении которого поворачивает водитель, в настоящий момент разрешено движение пешеходов», — уточнил глава города.

Подрядчик МУП «ДСУ» уже начал монтировать новые секции на светофорах города. Николай Козловский отметил, что нововведение позволит повысить безопасность пешеходов при пересечении дорог.