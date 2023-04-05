Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 13:27

Новые световые секции установят на светофорах в Великих Луках

Источник:kp.ru
.

.

В Великих Луках на всех светофорах появятся секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Этот сигнал означает, что на пешеходном переходе, в направлении которого поворачивает водитель, в настоящий момент разрешено движение пешеходов», — уточнил глава города.

Подрядчик МУП «ДСУ» уже начал монтировать новые секции на светофорах города. Николай Козловский отметил, что нововведение позволит повысить безопасность пешеходов при пересечении дорог.