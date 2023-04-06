Ночные «Ласточки» летом будут ежедневно курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом

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Ночная «Ласточка» Петербург – Псков и «Ласточка» Псков – Петрозаводск будет запущена каждый день в летний период. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

Во время летнего сезона в связи с увеличением пассажиропотока ежедневно будут запущены следующие поезда «Ласточка»:

— №815 Санкт-Петербург-Балтийский – Псков. Будет ходить с 30 апреля по 30 августа каждый день. Отправляться будет из Санкт-Петербурга в 23:40, прибывая в Псков в 03:10.

— № 816 Псков – Санкт-Петербург-Балтийский будет запущена с 2 мая по 1 сентября каждый день. Состав будет отходить от псковского вокзала в 22:50, с прибытием в Петербург в 02:20.

— №820 Псков – Великий Новгород – Петрозаводск будет ходить с 1 мая по 31 августа – ежедневно. Отправление запланировано из Пскова в 13:06, с прибытием в Петрозаводск в 00:24.

— №819 Петрозаводск – Великий Новгород – Псков отправлением с 2 мая по 1 сентября – ежедневно. Отправляться состав будет из Петрозаводска в 10:36, прибывая в Псков в 22:04.

За более подобной информацией о расписании поездов пассажиры могут обращаться по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный) или писать на официальный сайт ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».