16 базовых станций Ростелекома появится в населённых пунктах Псковской области

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В Псковской области планируют установить 16 базовых станций от Ростелекома. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глав региона совместно с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым обсудил итоги сотрудничества и планы дальнейшей работы.

В 2022 году в Псковской области появилось 10 базовых станций, в текущем году планируют построить ещё 16. Всего в регионе реализовано 12 проектов обеспечения жителей оптоволоконной связью, в частности подключено свыше двух тысяч домохозяйств.

Глава региона рассказал, что новые станции появятся в Дедовичском (Сорокино, Станки, Дубишно, Чернецово, Крутец, Сосонка), Дновском (Скугры), Новосокольническом (Захарино, Окни, Горожане, Бор, Вяз), Опочецком (Духново), Островском (Влазово), Печорском (Кулье) и Усвятском (Стеревнево) районах.

Там, где оптоволоконная интернет-связь была проведена для обеспечения социально значимых объектов, она станет доступной и для подключения жителей. В частности, речь идёт о посёлке Сосновый Бор в Себежском районе, деревнях Ваулино и Ершово в Псковском районе, Красино и Вернявино в Палкинском районе.

«Перечисленные работы будут проведены до конца июля этого года», — отметил Михаил Ведерников.