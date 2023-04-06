Информационные стенды с QR-кодами появились в Изборске

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

На тропе к Словенским ключам в Изборске поставили новые информационные стенды с QR-кодами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Информационные таблички расскажут посетителям о некоторых природных процессах, которые происходят в Изборско-Мальской долине весной.

«Отсканировав QR-код камерой мобильного телефона, вы попадёте на официальный сайт музея-заповедника "Изборск", где сможете послушать трели прибывших из теплых краёв птиц, голоса скрытных млекопитающих, шёпот пробуждающихся ото сна рептилий и многое другое», — отметили в музее.