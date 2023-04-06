Псковичам сообщили дату фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

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В Псковском музее-заповеднике объявили дату проведения фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Яркий фестиваль исторической реконструкции состоится 1 июля в Псковском кремле. В нем примут участие клубы из Пскова и других городов. Программа будет интересна не только взрослым, но и детей.

«"Изюминка" нашего фестиваля состоит в том, что он проходит в уникальном историческом месте, которое позволяет в полной мере проникнуться атмосферой средневекового города», – гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.