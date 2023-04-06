Псковские товары идут на экспорт в 106 стран мира

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Псковская область в прошлом году поддерживала торгово-экономические связи с 106 странами мира, в то время как в 2021-м их было всего 97. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона

Вопрос торгово-экономических связей области обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.

«Псковская область — один из пилотных регионов, в котором Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром реализует проект 'Экспортный акселератор". В числе участников проекта — компании различных отраслей промышленности: химического комплекса, лесной и легкой промышленности, производители электрооборудования», — подчернул Роман Чекушов.

Невзирая на введенные ограничения, количество торговых партнеров региона в 2022 году прибавило еще девять внешних рынков. Крупнейшими торговыми партнерами стали, в частности Беларусь, Аргентина и Китай. Такие результаты получены благодаря активной позиции правительства Псковской области и его совместной работе с Российским экспортным центром и Минпромторгом.

Роман Чекушов отметил что потенциал региона очень большой. «При этом я уверен, что экспортный потенциал региона позволит и дальше расширять географию и объемы поставок», — подчернул эксперт.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область активно увеличивает экспорт. Ключевыми его статьями являются металлы, минеральные продукты, продовольствие и продукция ЛПК.

«Конечно, в прошлом году и география, и структура, и логистика внешней торговли региона изменились. Однако меры поддержки, которые мы предоставляем экспортерам и компаниям с высоким экспортным потенциалом вместе с Российским экспортным центром и Минпромторгом, помогают нам даже в сложных ситуациях развивать торговые отношения с нашими торговыми партнерами за границей», — отметил глава региона.

«Предприниматели Псковской области активно пользуются услугами, которые в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предоставляют Группа РЭЦ и региональный Центр поддержки экспорта. В 2022 году Российский экспортный центр оказал поддержку 187 экспортерам Псковской области, оказав более 370 услуг. Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в регионе составил $66,1 млн», — уточнил в ходе встречи представитель Российского экспортного центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.