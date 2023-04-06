Псковичам предлагают вакцинировать домашних животных от бешенства

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Сделать прививку от бешенства для своих питомцев можно в ГБУ «Псковская городская СББЖ». Об этом сообщается в группе ветлечебницы в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении отметили, что вакцинация необходима животным, которые ранее не были вакцинированы против бешенства. Кроме того, можно привить животных, с момента вакцинации которых прошло 180 дней.

Псковичей пригалашают по адресу: город Псков, улица Н. Васильева, дом 34а. Ветклиника работает с 9 до 19 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов.

Напомним, накануне на территории Пскова на улице Рокоссовского, в квартире №24 был обнаружен зараженный кот. В самом помещении и на расстоянии до 950 метров был введён карантин по бешенству.