Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Лягушки» в апреле

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Премьера спектакля «Лягушки» пройдёт 19, 20 и 28 апреля в Псковском театре драмы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в культурном учреждении.

Действия происходят в провинциальном городке Китая в 1950-е годы. Одаренная акушерка Вань Синь беспощадно борется за ограничение рождаемости. Меняются эпохи и политические повестки, на их фоне преломляются, а то и ломаются судьбы людей. Уже в 2000-х старую Вань Синь вместе с муками совести преследует множество дьявольских лягушек, в которых превратились сотни неродившихся детей.

Над постановкой работают режиссер Никита Кобелев и художник Нана Абдрашитова (Москва), художник по свету Игорь Фомин (Санкт-Петербург), видеохудожник Илья Старилов (Москва). Автор инсценировки – арт-директор театра Андрей Пронин.

«Обращение к роману Мо Яня "Лягушки" – это достаточно закономерное в развитии нашего театра явление. Мы вынашиваем этот замысел уже несколько лет. Роман острый, проблемный, многоуровневый, наполненный культурными реминисценциями, в том числе и вполне европейскими, надеюсь, наш спектакль сможет передать проблематику и поэтику романа Мо Яня», – отметил арт-директор театра Андрей Пронин.