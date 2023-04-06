Усадьба «Петровское» в Пушгорах закрыта для посетителей из-за разлива озера

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Вышедшее из берегов озеро стало причиной временного закрытия усадьбы «Петровское». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Разлив озера Кучане в Пушкиногорском районе внёс коррективы в сроки санитарного периода в музее-усадьбе «Петровское». Доступ к мемориальному парку и входу в имение затруднён, в связи с чем музей будет закрыт для туристов до 21 апреля.

Как сообщалось ранее, «Пушкинская деревня» будет недоступна для посетителей до 10 апреля, а музей-усадьбу «Тригорское» туристы не смогут посетить с 10 по 17 апреля. Кроме того, «Михайловское» будет закрыто для туристов с 15 по 25 апреля.