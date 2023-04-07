В Псков переместят «Аллею Правителей России» авторства Зураба Церетели

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове установят «Аллею Правителей России» авторства Зураба Церетели, которая ранее экспонировалась в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Место, где будет размещена скульптурная композиции, глава региона обсудил с помощником Президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским, которым прибыл в Псков с рабочим визитом, а также с Владыкой Тихоном.

«"Аллея правителей России" будет установлена на набережной реки Великой рядом с кампусом ПсковГУ, перед входом в будущий парк "Россия – моя история"», — отметил Михаил Ведерников.

Композиция будет состоять из стел с бюстами правителей российского государства, начиная с князя Рюрика. «До этого бюсты экспонировались в Москве. По договорённости с РВИО перемещаем их в Псков на постоянное место жительства, — уточнил глава региона. — Владимир Ростиславович предложил презентовать в нашем городе новый книжный проект РВИО "Собиратели земли русской". Обязательно сделаем это».