Согласно прогнозам в Псковской области 7 апреля потеплеет до +15 градусов

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Сегодня, 7 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть восточных направлений умеренный. Температура днем будет составлять от +10 до +15 градусов, ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов.

В Пскове столбик термометра днем поднимется до +11...+13 градусов, ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. В Великих Луках днем прогнозируют до +13...+15 градусов тепла, ночью температура может опуститься ниже -2 градусов.