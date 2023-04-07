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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:36

Владимир Мединский прибыл в Псково-Печерский монастырь накануне Благовещения

Источник:kp.ru
Владимир Мединский прибыл в Псково-Печерский монастырь

Владимир Мединский прибыл в Псково-Печерский монастырь

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский посетил Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщает группа «Псково-Печерские паломники ВКонтакте» в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Мединский также принял участие во всенощном бдении накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

Добавим, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с Владимиром Мединским посетили кампус Псковского государственного университета, а также обсудили возможности развития и использования здания кампуса и территории возле него. В частности, в Псков планируют переместить «Аллею Правителей России» авторства Зураба Церетели.