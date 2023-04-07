В Псковском перинатальном центре в марте на свет появилось четыре двойни

.

В марте в Псковском клиническом перинатальном центре родилось сразу четыре двойни. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всего за первый весенний месяц в роддоме появилось 254 малыша. В частности 124 мальчиков и 130 девочек. «Поздравляем всех мам и пап с пополнением в семье!», — отметили в перинатальном центре и отдельно поздравили родителей двойняшек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

675 новорожденных с начала года прошли неонатальный скрининг в Псковской области (Подробнее)

В Псковском перинатальном центре появилась услуга видеосвязи мамы и малыша. (Подробнее)