Псковские пенсионеры станут участниками чемпионата по компьютерному многоборью

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20 апреля в Пскове пройдет региональный этап Восьмого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования будут проходить по следующим номинациям: «Работа на смартфоне», «Финансовая грамотность в цифровой сфере», «Работа в поисковой системе Яндекс». Кроме того, будет утверждена дополнительная номинация «Лучший результат среди лиц с ограниченным возможностями здоровья». Победители и призеры соревнований получат дипломы и поощрительные призы.

Организаторами выступают отделения Союза пенсионеров России по Псковской области и Социального фонда России по Псковской области. В данном чемпионате регион принимает участие с 2011 года. «За все это время самыми взрослыми участниками были пенсионеры 75–76 лет», — поделилась первый зампредседателя правления регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

Региональный этап состоится в актовом зале отделения СФР по Псковской области по адресу: город Псков, улица Петровская, дом 53.