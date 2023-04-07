Пьяный водитель попытался скрыться вплавь после ДТП у Ольгинского моста в Пскове

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Пскович в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Ауди», врезался в ограду у Ольгинского моста и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов необычным способом. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

После совершения ДТП пьяный водитель выбрался из машины и попытался скрыться от полиции вплавь через реку Великую.

Уговоры очевидцев происшествия помогли вернуть псковича на сушу. Водителя незамедлительно передали врачам скорой помощи и сотрудникам ГИБДД. Известно, что от госпитализации он отказался. Обстоятельства произошедшего выясняются.