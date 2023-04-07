В Псковской области планируют производить яблочный уксус

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В Псковской области собираются запустить производство яблочного уксуса. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

По его словам, в текущем году в регионе посадят 100 дополнительных гектаров яблочных садов. На данный момент в Псковской области их 500 гектаров.

«Потом будет много яблок, но у нас есть цех по производству сидра в Печорском районе, хотим еще открыть цех по производству яблочного уксуса», — подеился планами Николай Романов. Также, председатель профильного комитета уточнил, что в 2022 году печорский завод произвел около 250 тонн яблочного сидра.