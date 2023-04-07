Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 12:11

В Новосокольническом районе мужчину придавило микроавтобусом

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Водитель погиб в результате несчастного случая при ремонте микроавтобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Новосокольническом районе, в деревне Маево, у железнодорожной станции «Маево» 43-летний владелец микроавтобуса Fiat Ducato занялся ремонтом автомобиля. Мужчина при ремонте воспользовался домкратом, однако инструмент соскочил, в результате чего владельца придавило автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.