В Новосокольническом районе мужчину придавило микроавтобусом

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Водитель погиб в результате несчастного случая при ремонте микроавтобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Новосокольническом районе, в деревне Маево, у железнодорожной станции «Маево» 43-летний владелец микроавтобуса Fiat Ducato занялся ремонтом автомобиля. Мужчина при ремонте воспользовался домкратом, однако инструмент соскочил, в результате чего владельца придавило автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.