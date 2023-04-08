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НовостиОбщество8 апреля 2023 18:41

Фестиваль национальных блюд пройдёт в Пскове 27 мая

Источник:kp.ru
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27 марта в псковском парке Строителей состоится семейный гастрономический фестиваль «Моя еда». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«Оно посвящено традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории нашего региона. Все желающие смогут попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето. Уверен, мероприятие будет красочным и интересным», — отметил губернатор.

Рецепты национальных блюд будут сняты на видео и появятся после праздника в социальных сетях.