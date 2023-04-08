У Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась премьера клипа на песню псковича

Влад Топалов и Регина Тодоренко представили премьеру клипа на песню «Я не верю больше твоим словам». Автором этого трека стал себежанин Роман Сталюков. Известных исполнителей песня Романа приобрела после победы в музыкальном шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ.

«Наш автор, спасибо тебе!», – написала Регина Тодоренко в день премьеры. Звёздная пара ещё после первого исполнения песни на проекте сказала, что эта песня оказалась отражением их жизни.

Благодаря проекту, Роман не только смог сделать свою песню популярной, но и получить приз в 300 тысяч рублей.