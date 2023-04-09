Полиция продолжает поиски пропавшей полтора года назад псковички

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В Псковской области продолжаются поиски пропашей около полутора лет назад 42-летней Лидии Харченко. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз Лидия Харченко выходила на связь с родными 3 сентября 2021 года. Зарегистрированная по месту жительства в Острове-3, женщина пропала в Пскове. По имеющимся у полиции сведениям, она могла иметь жилье в Любятого.

На вид женщине 40-45 лет, рост в 170 сантиметров, имеет среднее телосложение. Лидия Харченко носит средней длины темно-русые волосы, имеет светлые глаза.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей псковички, просят сообщить по номерам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).