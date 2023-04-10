На псковских улицах ограничат движение транспорта из-за ремонта сетей водопровода

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Ограничение движения автотранспорта вводится в Пскове из-за проведения работ на сетях водо- и газоснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

Так, ограничения коснуться следующих улиц:

— С 10 по 11 апреля - по проезду от Известкового переулка до улицы Южной;

— С 10 по 14 апреля - по Пограничному проезду, на участке от дома №1 до дома №4;

— С 10 по 14 апреля по улице Яна Райниса, в районе домов №№ 12, 14, 25, 29;

— С 11 по 12 апреля - по Известковому переулку, от дома № 2 до Мирожского переулка.

«Просим быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда!» — отметили в администрации.