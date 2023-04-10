18 студентов Псковского колледжа искусств поучаствуют в межнациональном проекте «Покуда сердца стучат»

Студенты Псковского колледжа искусств станут участниками проекта «Покуда сердца стучат...»

В Межнациональном кросс-культурном проекте «Покуда сердца стучат…» примут участие 18 студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Данный проект посвящен памяти героям, которые отдали жизнь за Родину. Его целью также является гражданско-патриотическое воспитание молодёжи в новом формате. В конкурсном прослушивании поучаствовали 42 студента различных специальностей, однако пройти отбор смогли лишь 18 студентов.

Итогом проекта станет исполнение спектакля «Покуда сердца стучат…», его литературную основу составит поэма Р. И. Рождественского «Реквием». В постановке поучаствует не только молодежь России, но и представители других стран.

Многонациональный молодежный коллектив чтецов представляет несколько регионов России: Татарстан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Псковская область, Тверская область, Луганская область, Москва. В преддверии Дня Победы постановку представят в Музее Победы в Москве, а также у памятника освободителям Ржева в Тверской области.