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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:13

В Пскове начались региональные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Источник:kp.ru
В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года»

В Пскове стартовали конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года»

В Пскове стартовали региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России — 2023» и «Воспитатель года России — 2023», а также конкурс «Учитель-дефектолог России — 2023». Об этом сообщает ПАИ.

Торжественное открытие конкурсов состоялось в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и врио председателя регионального комитета по культуре Андрей Ермаков.

С сегодняшнего дня у конкурсантов начнутся первые задания по направлениям. Отметим, что в областном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» заявлено 33 участника из разных районов области. За звание лучшего воспитателя на областном уровне будут бороться 34 человека. В конкурсе «Учитель-дефектолог России — 2023» за победу будут сражаться 19 участников.

По итогам состязаний, победители областного этапа будут презентовать регион на федеральном уровне.