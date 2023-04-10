Новгородский врач-кардиолог спасла сокола во время коммандировки в Псков

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7 апреля главный внештатный кардиолог Минздрава Новгородской области Резеда Ломовцева спасла раненого сокола в Псковской области. Об этом сообщает издание «Новгородские ведомости».

Новгородский медик принимала участие во встрече с ведущим научным сотрудником, заведующим лаборатории высокотехнологичных методов лечения сердечной недостаточности Центра Алмазова, кандидатом медицинских наук Петром Федотовым.

«Поделилась с коллегами нашим опытом в работе кардиослужбы, обсудили вопросы в лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Коллеги из соседнего региона запланировали возможный визит к нам», — рассказала Ломовцева.

По дороге в родной регион женщина увидела сидевшего на проезжей части сокола. Не было и мысли проехать мимо нуждающейся в помощи птицы.

«Похоже, получил травму. Взяли его с собой и довезли до нашей городской ветеринарной клиники. Спасибо коллегам из ветеринарной службы за чёткую работу! Птицу сразу осмотрели, предварительно диагностировали перелом клюва. Оставили для оказания помощи. Очень хочется надеяться, что сокол поправится», – рассказал Резеда Ломовцева