Ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получат ежегодную выплату в апреле

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В преддверии 78-й годовщины Великой Победы Социальный фонд России уже в апреле перечислит выплату ветеранам. Об этом сообщает ПАИ.

В соответствии с указом президента РФ с 2019 года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по линии Социального фонда России ежегодно ко Дню Победы производится выплата в размере 10 000 рублей.

«Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках и являющиеся инвалидами или участниками Великой Отечественной войны. В настоящее время в Псковской области проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны, которым положена выплата», — пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Она отметила, что праздничную выплату ветераны получат одновременно с пенсией в апреле. Вся необходимая подготовка проведена, выплаты будут производиться без заявок, на основании уже имеющейся в Социальном фонде информации.