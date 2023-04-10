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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:15

65-летнюю велисипедистку госпитализировали после столкновения с ВАЗом к Красногородском районе

Источник:kp.ru
Telegram-канал «Псковская сводка»

Telegram-канал «Псковская сводка»

В минувшее воскресенье, 9 апреля, в Красногородском районе, в деревне Мыза на Молодежной улице, у дома №2 произошло ДТП с участием велосипедиста и автомобиля ВАЗ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в ГИБДД по Псковской области.

Известно, что 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099 не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на велосипедистку. Ей оказалось 65-летняя женщина, которая двигалась в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину незамедлительно госпитализировали в медичинское учреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.