Расписание автобусов на садоводческие хозяйства поменяется с 15 апреля

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Весеннее расписание автобусом на садоводческие товарищества изменится с 15 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Новый график движения общественного транспорта опубликован на официальном сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в разделе Расписания / Садоводческие товарищества.

Помимо этого, в связи с перекрытием улицы Ипподромной, автобусы маршрутов № 166 и № 138, двигаясь от улицы Текстильной будкт курсировать по улице Труда. Для удобства на этои маршруте введены остановки «2 школа» и «Ул. А. Невского».