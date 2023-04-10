С 25 по 28 апреля в Псковской области стартует чемпионат конкурсов профмастерства «Абилимпикс»

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С 25 по 28 апреля в Псковской области состоится Восьмой региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Соревнования пройдут не только по 14 основным, но и по 7 региональным компетенциям. Количество участников в этом году значительно увеличилось, свои навыки и умения на предстоящем чемпионате продемонстрируют более 160 конкурсантов. В категориях «школьники», «студенты» и «специалисты» испытания пройдут представители 20 учреждений и организаций региона.

Помимо конкурсных испытаний в программе чемпионата будут деловые встречи, круглые столы и панельная дискуссия. Особое внимание организаторы уделят профориентационной работе с молодежью.

Добавим, что в регионе мероприятие проходит с 2016 года, а его победители отправятся представлять Псковскую область в Национальном чемпионате.