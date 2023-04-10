В преддверии Пасхи в Пскове проходит акция «Поделись куличом с солдатом»

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Акция «Поделись куличом с солдатом» стартовала в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом сообщает ПАИ.

«Вы можете побаловать наших защитников не только пасхальной выпечкой, но и любыми другими сладостями. Им будет приятно ваше внимание», - отметили организаторы акции. Накануне Пасхи, 15 апреля, собранные пожертвования доставят в госпиталь к солдатам.

Псковичи могут приносить свои сладости и складывать их в корзину, которая находится в фойе первого этажа библиотеки имени Курбатова. Она находится по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2.