Первые палы травы обнаружили в четырех районах Псковской области

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Первые в этом году палы сухой травы зарегистрировали в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении МЧС по региону.

Трава загорелась в Великолукском районе, городе Дно, поселках Кунья и Палкино на общей площади 3 гектара. «При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через несколько лет. Более того, травяные пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым парниковый эффект. И главное – палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам!» - рассказали о негативных последствиях сотрудники МЧС.

Специалисты отметили, что травяные палы, в отличие от лесных пожаров, являются более частым явлением. Они охватывают большие площади и распространяются во много раз быстрее, тем самым затрудняя их тушение.

При обнаружении возгорания высокой сухой травы в ветреную погоду, жителей просят позвонить по телефонам 01, 101 или 112. Специалистам следует описать местность, ориентиры, а также подождать приезда пожарных в безопасном месте.