Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 4:37

В Пскове приступили к восстанавлению изношенного дорожного покрытия

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Восстановление изношенных слоев проезжей части стартовало в Пскове с улицы Западной. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Специалисты проводят ремонт картами, при этом методе срезается верхний слой асфальта большими участками. После проделанной работы по удалению старого покрытия, дорогу закатывают новым асфальтом.

«Таким же способом приведем в порядок Поземского от Ипподромной до мясокомбината и съезд с Горького на Конную», — отметил Борис Елкин. Планируется также заключить еще один крупный контракт, касательно ремонта самых разбитых дорог города.

«Ремонт картами впервые опробовали в прошлом году на участках Восточного проезда, улиц Народной, Шестака и других. Он хорошо себя зарекомендовал», — уточнил глава города.