В Пскове приступили к восстанавлению изношенного дорожного покрытия

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Восстановление изношенных слоев проезжей части стартовало в Пскове с улицы Западной. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Специалисты проводят ремонт картами, при этом методе срезается верхний слой асфальта большими участками. После проделанной работы по удалению старого покрытия, дорогу закатывают новым асфальтом.

«Таким же способом приведем в порядок Поземского от Ипподромной до мясокомбината и съезд с Горького на Конную», — отметил Борис Елкин. Планируется также заключить еще один крупный контракт, касательно ремонта самых разбитых дорог города.

«Ремонт картами впервые опробовали в прошлом году на участках Восточного проезда, улиц Народной, Шестака и других. Он хорошо себя зарекомендовал», — уточнил глава города.