Меры по увеличению рождаемости планируют принять в Псковской области

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Комплекс мер по увеличению рождаемости разработают власти Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Данную тему губернатор Михаил Ведерников обсудил с руководством профильных комитетов региона на совещании, которое состоялось 10 апреля. В система будет несколько пакетов мер соцподдержки, необходимых для разных категорий граждан. Ключевым пакетом станет набор стимулирующих программ для псковских молодых семей, которые стали родителями первенца до 25 лет.

«Чтобы росла рождаемость, особенно в молодых семьях, людям нужно помочь, в первую очередь облегчив нагрузку на семейный бюджет. Также пакеты мер будут ориентированы на усиление поддержки материнства, предотвращение абортов, сохранение женского репродуктивного здоровья и прочее. Каждый из них объединит меры финансовой поддержки, социальные льготы, субсидии, помощь в трудоустройстве, решение жилищных и иных вопросов», - пояснил Михаил Ведерников.

Ряд демографических задач уже решается засчет широкрго спектр помощи семьям с детьми. В частности, с 2019 года в рамках региональной акции «Подарок новорожденному» молодые мамы получили 18 тысяч сертификатов на сумму 5 тысяч рублей. Каждый год в Псковской области выдаётся более тысячи сертификатов на получение регионального материнского капитала.

В общем за период действия закона выдано почти 12 тысяч документов, а сама программа профинансирована на сумму более 500 миллионов рублей. Кроме того, многодетным семьям выдано более 4 тысяч земельных участков. Также, организована максимальная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Целый комплекс мер соцподдержки доступен многодетным малоимущим семьям. Так, например, среди таких них в области проводятся конкурсы, победители которых получают жилищные сертификаты и семейный транспорт.