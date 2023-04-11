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НовостиДом. Семья11 апреля 2023 9:27

В псковском подворье «Птичий дворик» начался весенний беби-бум

Источник:kp.ru
Фото: Михаил Бураев

Фото: Михаил Бураев

В подворье «Птичий дворик», расположенном в Ершовской воласти деревне Погорелка, с приходом весны начинается животный беби-бум. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали сотрудники подворья.

Совсем недавно на подворье случилось первое большое пополнение – у овец родилось около 20 ягнят. Как оказалось, такой «детский садик» для сотрудников «Птичьего дворика» не в новинку.

«Это не сенсация, – уверяют работники подворья. –Да, у нас каждый год рождаются ягнята. В этом году 18 штук. Очаровательные и милейшие ягнята чудесного окраса. Мамы-овечки нас в этом году порадовали, таких красавцев нарожали. Ждём козлят и ещё лисят. И под вопросом еноты полоскуны».