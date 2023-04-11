«КП-Псков» вошла в топ-5 по индексу цитируемости новостей

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«Комсомольская правда в Пскове» заняла четвертую позицию в списке лидеров по индексу цитируемости за минувшую неделю. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

С 3 по 9 апреля «Комсомольскую правду в Пскове» процитировали сразу в нескольких материалах. Дважды у коллег упоминались наша новость о запуске ночной ласточке до Санкт-Петербурга. Кроме того, интерес вызвала и новость о подъеме обломков сбитого самолёта Пе-2 в Невельском районе.

Благодаря этим материалам «КП-Псков» поднялась в рейтинге сразу на три строчки, заняв четвертую позицию.