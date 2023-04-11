Пассажира поезда из Белоруссии с открытыми ранами доставили в больницу Бежаниц

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Минувшей ночью в Бежаницах на железно-дорожной станции Сущёво остановился поезд из Минска. В одном из вагонов находился 52-летний пассажир с открытыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительной информации, в вагоне-ресторане поезда произошёл конфликт между двумя мужчинами-белорусами. В разгар ссоры один из мужчин взял бутылку и разбил её об голову оппонента.

На станции пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение. А его оппонента забрали сотрудники полиции.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции.Обстоятельства произошедшего выясняются.