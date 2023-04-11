Псковский губернатор сообщил о работе над созданием филиала фонда «Защитники Отечества»

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о работе над созданием в регионе филиала Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вопросы о создании филиала были вынесены на обсуждение на рабочем совещании с первым вице-губернатором региона Верой Емельяновой.

«В районах уже подобрано 40 социальных координаторов, которые будут работать с заявителями, семьями военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Поручил в ближайшее время представить кандидатуры на руководящий состав и проработать вопрос размещения регионального филиала фонда», - отметил губернатор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд занимается оказанием помощи ветеранам спецоперации, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, а также семьям погибших военнослужащих.