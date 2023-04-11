По просьбе матери детей с ОВЗ на улице Кузбасской Дивизии в Пскове организуют съезды

По просьбе матери детей с ОВЗ на улице Кузбасской Дивизии в организуют съезды

Мать дочерей с диагнозом ДЦП, обратилась к депутату Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой с просьбой организовать съезды путем занижения бордюрного камня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе гордумы.

Псковичка отметила, что одна из дочерей в состоянии передвигаться на коляске без помощи взрослых. По словам женщины, появление съездов позволит ребёнку самостоятельно интегрироваться в социум.

Жительница Пскова просит обустроить безопасные заезды и съезды на пешеходную зону возле одного из магазинов по улице Кузбасской Дивизии, 28б и на выезде с дворовой территории, прилегающей к улице Восточный проезд

На прошлой неделе прошла встреча с депутаты ПГД Юлией Пожидаевой, Мариной Борисенковой и представителями УГХ администрации Пскова.

По итогам собрания, были предложены следующие альтернативы: выделить средства из бюджета для проведения работ в 2023 году и привлечь к работе собственников коммерческих организаций, которые осуществляют деятельность с использованием данного участка дороги.