45-летнего маньяка будут судить в Пскове

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В Пскове завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего псковича, который нарушил половую неприкосновенность трех детей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год пскович нарушил половую неприкосновенность трех несовершеннолетних детей. Следствие собрало необходимую доказательственную базу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит крупный срок за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».