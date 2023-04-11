В Пскове на Советской набережной ликвидируют скульптуру «Гейша»

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Постановление о демонтаже малых архитектурных строений у галереи современного искусства «Дом на набережной» в Пскове подписал глава города Борис Елкин. Документ опубликован на официальном сайте администрации Пскова.

Владелец скульптуры должен демонтировать конструкцию, которая была установлена самовольно. Скульптура создана из стальных кованых элементов, по очертаниям похожа на женщину в «восточном» платье - «Гейшу». Автором творения является Андрей Бондаренко. На данный момент «Гейша» располагается на Советской набережной, 9.

Глава города подчернул, что в случае неисполнения постановления демонтировать объект будет «Служба благоустройства города».

Ранее сообщалось, что в Пскове убрали скандальную скульптуру «Антигравитация».