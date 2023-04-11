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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:54

Открытие патриотического центра «Истоки» в Печорах планируется провести летом

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала Дениса Аширова

Фото из Telegram-канала Дениса Аширова

Замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов совместно с коллегами из Роспатриотцентра, управления молодёжной политики Псковской области и представителями епархии осмотрели площадку строительства патриотического центра в Печорах. Об этом Денис Аширов сообщил в своём Telegram-канале.

«Этим летом мы запустим наш центр после реконструкции (расширяем площади, улучшаем инфраструктуру, модернизируем оборудование), что позволит принять ещё больше участников и сделать их пребывание ещё комфортнее, а главное — сделать площадку круглогодичным центром компетенций», — подчернул заместитель руководителя профильного агентства.

Кроме того, по словам Дениса Аширова, было проведено рабочее совещание с ректором ПсковГУ. «Спасибо ректору и всей команде за продуктивную встречу и представленные интересные проекты», — отметил Денис Аширов.