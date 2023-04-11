В апреле в Псковской области зарегистрировали 22 случая укуса клещей

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С начала апреля в Псковской области зафиксировали 22 случая укусов клещей. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

По словам специалиста, в марте в инфекционную больницу обратились всего два человека с укусами клещей, а в апреле количество случаев достигло 22. Анастасия Повторейко отметила, что двое насекомых оказались переносчиками боррелиоза.

Только минувшие три дня за помощью в больницы Пскова и Великих Луках обратились семь человек. «Даже если у клеща не нашли инфекции, все равно в течение одной-трех недель необходимо наблюдать за своим состоянием. Если будет повышаться температура, то стоит обратиться к врачу, чтобы он дал направление на анализы крови», - пояснила заместитель главврача по диагностической службе ПОИКБ Галина Горбунова.