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НовостиОбщество12 апреля 2023 5:33

Подрядчика, затянувшего строительство ФАПов, внесли в реестр недобросовестных

Источник:kp.ru
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Подрядчик (ИСП-Групп), который в 2022 году затянул строительство ФАПов и сорвал сроки сдачи, внесён в реестр недобросовестных. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что включение в такой реестр является серьёзной мерой. Теперь подрядная организация не может участвовать в госзакупках на 2 года.

«Поэтому ещё раз подчёркиваю: позиция Правительства Псковской области в отношении всех недобросовестных подрядчиков остаётся принципиальной и неизменной. Все нарушители получат причитающееся им по закону», — отметил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о дальнейших планах в отношении ФАПов. «Объекты прошлого года планируется сдать до 1 июня, ФАПы этого года – до 1 августа», — подчеркнул глава региона.

По его словам, на следующей неделе будут заключены контракты, а новые подрядчики уже готовы занять позиции на строительных площадках.