12 и 16 апреля отменяются два поезда между Великими Луками и Нелидово

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Два пригородных поезда 12 и 16 апреля отменяются из-за необходимости предоставления «окон» для проведения ремонта на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Об этом сообщается в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству в соцсети «ВКонтакте».

Будут отменены следующие поезда:

— № 6804 Великие Луки – Нелидово, на участке Великие Луки – Нелидово.

— № 6803 Нелидово – Великие Луки, на участке Нелидово – Великие Луки.

С изменениями в расписании пригородных поездов можно охнакомиться на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайте АО «МТ ППК».