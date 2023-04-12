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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:47

11 апреля в Пскове установили новый температурный рекорд

Источник:kp.ru
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Вчера, 11 апреля, в Пскове побили температурный рекорд. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что 11 апреля абсолютный максимум температуры воздуха в Пскове была равен +19,3 градуса. Данный показатель побил рекорд 2002 года. Метеоролог отметила, что тогда был зафиксирован рекорд в +18,0 градусов.

Напомним, что сегодня, 12 апреля, в Пскове днем ожидается до +18...+20 градусов.